Direct – Guerre en Ukraine : l'Iran reconnaît avoir fourni des drones à la Russie, "Ils ont quand même menti", réagit Volodymyr Zelensky

Parallèlement, les combats se sont poursuivis vendredi, a souligné dans la soirée le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Les plus violents" se sont "concentrés cette semaine dans le Donbass, à Bakhmout et Soledar". Mais "nous tenons nos positions", a-t-il assuré, insistant sur les pertes importantes, selon lui, dans les rangs russes.

Les autorités russes d’occupation ont de leur côté décrété un couvre-feu permanent à Kherson, pour "défendre" la ville, avant de démentir quelques minutes plus tard.

Les dirigeants chinois Xi Jinping et allemand Olaf Scholz ont condamné la menace de la Russie d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine, exprimant leur souhait que le conflit se termine.

Le président chinois a souligné la nécessité d’une plus grande coopération entre la Chine et l’Allemagne en "temps de changement et de troubles", tandis que le chancelier allemand a déclaré que Moscou risquait de "franchir une ligne" si elle utilisait des armes atomiques, lors de sa première rencontre avec Xi Jinping.

