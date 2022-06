Direct - Guerre en Ukraine : l'invasion russe "dans le respect du droit à la légitime défense consacré par l'ONU"

127e jour de guerre en Ukraine et la situation continue de se détériorer pour les forces Ukrainiennes. L'armée russe continue son offensive, de plus en plus brutale avec des frappes d'artillerie lourde afin de préparer l'avancée des troupes terrestres et des soldats. Dans le Donbass, Lysychansk résiste, la raffinerie est actuellement au centre de toutes les convoitises. Les forces de la Fédération de Russie revendiquent sa prise mais les combattants ukrainiens contestent et disent être toujours présents. Tout cela malgré le manque cruel de munitions, d'armes et d'équipements essentiels comme par exemple pour la vision nocturne. Une inégalité matérielle que ne cesse de fustiger le président Zelensky, cause selon lui de la difficulté à résister aux attaques des hommes de Vladimir Poutine, Tchétchènes et forces spéciales en tête. Le Royaume-Uni a pour sa part annoncé l'envoi de matériel.

Ailleurs dans le pays aussi les combats font rage et une pluie de missiles continue de tomber. Kherson, Kharkiv, Mykolaiv, Kiev, le Kremlin ne laisse aucun répit aux Ukrainiens et continue de mettre la pression. Une situation qui se vérifie aussi dans l'autre guerre celle d'influence et de propagande. Puisque le spectre de l'arme nucléaire continue lui aussi d'être évoqué. Cette fois ce sont les services secrets américains qui disent avoir eu accès à des informations selon lesquelles Moscou envisagerait d'utiliser des armes nucléaires tactiques comme l'a révélé la cheffe du renseignement Avril Haines. Des fuites/informations dont l'effet anxiogène est parfaitement calculé par les services russes. Reste la frustration, élément à ne pas négliger selon Avril Haines, qui pourrait pousser Vladimir Poutine à mettre ses menaces à exécution. Un président de la Fédération de Russie qui continue par ailleurs de nier avoir frappé le centre commercial de Krementchouk. Parallèlement, l'envoyé russe auprès de l'OCDE, Alexander Lukashevich, a déclaré que "c''était un faux incident qui, bien sûr, a été mis en scène à la veille d'événements internationaux dans le but de persuader l'Occident de fournir une réponse commune et, plus important encore, plus d'armes".

De son côté, l'ancien Président et Premier ministre Dmitri Medvedev, coutumier des déclarations provocatrices, n'as pas hésité à souligner que "La Russie a exercé son droit inaliénable à la légitime défense dans le strict respect des valeurs fondamentales de la Charte des Nations Unies, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies".

À Zaporijia, les systèmes de surveillances des dispositifs de sécurité à distance ne répondent plus et ont cessé d'émettre a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) via son directeur général Rafael Grossi.

Et pendant ce temps, au lendemain de l'annonce par l'OTAN de son élargissement et d'un accroissement de sa présence militaire en Europe, la diplomatie continue en coulisses de mettre en place une solution négociée. 144 soldats ukrainiens, dont 95 membres du régiment Azov, ont été libérés et le président Ukrainien a reçu le président indonésien et le milliardaire Richard Branson.

Suivez ci-dessous les évènements de ce 127e jour de guerre en Ukraine :