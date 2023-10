Direct – Guerre en Ukraine : l'envoi de missiles longue-portée à l'Ukraine est une grave erreur, dit la Russie

Des frappes de missiles russes sur la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l’Ukraine, ont fait deux morts et plusieurs blessés, ont rapporté mercredi les autorités locales.

"Cette nuit (mercredi), entre 01H33 et 01H48", la Russie a tiré "six missiles sur la ville de Zaporijjia", a écrit sur Telegram le gouverneur de la région Iouriï Malachko, faisant état à ce stade d’un mort et d’au moins deux blessés. Le secrétaire du conseil municipal de la ville, Anatoliï Kourtev, a indiqué lui aussi quelques minutes plus tard que Zaporijjia avait été visée, précisant qu’un "immeuble d’appartements a été détruit par une frappe de missiles ennemie".

Sur des photos diffusées par des médias ukrainiens, on peut voir un bâtiment éventré, une portion de sa façade effondrée. La plus grande centrale nucléaire d’Europe se trouve dans la région, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Zaporijjia, à Energodar. Elle est occupée par les forces russes. Cette offensive intervient après que Kiev a annoncé mardi avoir utilisé pour la première fois contre la Russie des missiles américains de longue portée ATACMS, sans donner plus de détails, alors que les forces spéciales ont revendiqué des frappes destructrices sur des aérodromes de l’armée russe.

Joe Biden va réclamer 100 milliards pour l’Ukraine, Israël, Taïwan et la crise migratoire

Le président américain Joe Biden va réclamer au Congrès une enveloppe commune de 100 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël, Taïwan et la crise migratoire à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, a indiqué mardi une source proche à l’AFP.

La demande, qui n’a pas encore été rendue publique par la Maison Blanche, intervient alors que l’institution est toujours paralysée par l’absence de "speaker" au perchoir de la Chambre des représentants. Cette enveloppe faramineuse, révélée initialement par l’agence Bloomberg, vise à rassembler démocrates, qui réclament depuis des semaines une aide supplémentaire à Kiev, et républicains, qui veulent avant tout des fonds pour lutter contre la crise migratoire à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Conscient du risque de lassitude de la part du grand allié américain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’était rendu au Congrès en septembre pour tenter de convaincre les Etats-Unis de l’aider à passer "la ligne d’arrivée" face à la Russie.

Mais les Etats-Unis sont depuis également sous pression pour soutenir leur allié historique Israël, en guerre avec le Hamas.

Le chef démocrate au Sénat Chuck Schumer a déclaré mardi travailler sur une grande enveloppe pour Israël. Celle-ci contiendra "une aide militaire, diplomatique, humanitaire et de renseignement -- autant de choses dont Israël a besoin", a-t-il fait savoir, espérant la faire adopter "d’ici les prochaines semaines".

Le Sénat doit également se pencher sur une résolution condamnant le Hamas et débattre mercredi de la confirmation du nouvel ambassadeur en Israël.

Suivez les derniers événements de la guerre en Ukraine dans notre direct ci-dessous :