Direct – Guerre en Ukraine : l’attaque la plus meurtrière depuis des mois, 51 morts dans le village de Groza

51 personnes ont été tuées dans une frappe russe qui a touché un village de 330 habitants de la région de Kharkiv, dans l’Est de l’Ukraine, a annoncé jeudi le président Zelensky. Les victimes de ces frappes s’étaient réunies pour célébrer la mémoire d’un des villageois décédés. Volodymyr Zelensky a dénoncé "un crime russe manifestement brutal". Par ailleurs, un hôpital a été dévasté dans le sud de l’Ukraine, dans la région de Kherson, selon le chef de l’administration militaire régionale, Oleksandr Prokudin.

La Slovaquie a décidé de geler ses décisions sur le soutien militaire à Kiev dans l’attente du nouveau gouvernement, suite au succès électoral de partis opposés à l’aide au voisin ukrainien, a-t-on appris auprès de la présidence.

Alors que plusieurs pays commencent à afficher des résistances quant au soutien à l’Ukraine, Vladimir Poutine, lui, a estimé que l’Ukraine n’aurait qu'"une semaine à vivre" sans les livraisons d’armes occidentales, dont Kiev dépend pour son effort militaire, déclaration faite dans le cadre du forum international Valdai à Sotchi. Il a assuré aujourd’hui que la mission de son pays était de bâtir " un nouveau monde ", fustigeant " l’hégémonie " occidentale et plaçant l’assaut en Ukraine dans cette optique et non dans celle d’un " conflit territorial ". Il a également accusé les Occidentaux de créer un " nouveau rideau de fer

L’enquête russe sur la mort du patron de Wagner, Evguéni Prigojine, aurait démontré, selon Vladimir Poutine, que des "morceaux de grenade" ont été trouvés dans les corps des victimes du crash en août mais qu’il n’y a pas eu d’impact externe sur l’avion.

Ce jeudi, près de 50 dirigeants européens, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, se rassemblent à Grenade, dans le sud de l’Espagne, dans l’espoir d’afficher leur volonté d’avancer ensemble. La guerre de la Russie contre l’Ukraine sera à l’agenda des discussions, les puissances européennes souhaitant réaffirmer leur soutien à Kiev au moment où la crise politique à Washington suscite des interrogations sur la poursuite du soutien américain.

L’Ukraine a par ailleurs annoncé "mettre en pause sa plainte auprès de l’OMC, l’Organisation mondiale du commerce, contre les pays voisins, dans le cadre de l’exportation de céréales. Le vice-ministre de l’Economie Tarass Katchka, cité par l’agence Interfax-Ukraine, a estimé que les désaccords sur l’exportation des céréales ukrainiennes seront "résolus dans les semaines et les mois à venir".



