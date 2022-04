Direct - Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne se prépare à une "ultime bataille" à Marioupol

Ce lundi, le chancelier autrichien, Karl Nehammer, sera le premier dirigeant européen à rencontrer Vladimir Poutine à Moscou depuis le début de l'invasion russe.

Notre premier ministre, Alexander De Croo, a rencontré la présidente et le Premier ministre slovaques. Il a entamé un déplacement de trois jours qui le mènera successivement en Slovaquie, Pologne, Roumanie et Moldavie. Au cœur de cette mission, se trouvent la guerre en Ukraine et ses conséquences politiques, militaires et humanitaires.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunissent à Luxembourg pour discuter d'un 6e paquet de sanctions contre Moscou, mais l'arrêt des achats de pétrole et de gaz pour cesser de financer l'effort de guerre russe divise les 27. La ministre allemande des Affaires étrangères s'est dite favorable à la fourniture d'armes lourdes à l'Ukraine.

Sur le terrain, l'armée ukrainienne se prépare à une "ultime bataille" à Marioupol.

Suivez l'actualité sur la guerre en Ukraine dans notre direct ci-dessous :