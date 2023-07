Direct – Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne reprend une zone importante près de Kherson

Ce sont nos confrères du Washington Post qui ont révélé en premier l’information, le directeur de la CIA, William Burns, s’est rendu récemment en Ukraine où il a rencontré des responsables du renseignement et le président Volodymyr Zelensky. Une information confirmée par les autorités américaines qui n’ont cependant pas voulu s’exprimer sur les contacts qu’aurait pu avoir Burns avec la Russie lors de ce voyage.

D'une rencontre à l'autre, Tinder c'est fini, du moins en Russie. L'application a cessé de fonctionner ce samedi 1er juillet. Victime de la guerre, elle permettait trop facilement de localiser les soldats russes en mal de câlins sur le sol ukrainien.

Dans la journée de vendredi, Kiev a annoncé le renfort de sa frontière avec la Biélorussie, tandis que les médias liés au patron de Wagner ont été bloqués. Toutefois, l’avenir de la milice privée en Afrique, dépendra des "pays concernés", a affirmé le ministre Lavrov.

La journée d’hier a également été marquée par l’arrestation de 14 citoyens russes en Pologne accusés d’avoir participé à un "réseau d’espionnage" dont un hockeyeur, une affaire pour laquelle Moscou a exigé des "explications". Dans la guerre des nerfs, Kyrylo Budanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, a déclaré avoir reçu une information selon laquelle le service fédéral de sécurité russe, le FSB (principal successeur du KGB), aurait été chargé de tuer Evguéni Prigojine, après la rébellion du groupe Wagner. L’oligarque, désormais ex-ami Poutine, est actuellement réfugié à Minsk en Biélorussie.

Entre-temps, le ministère public ukrainien a inculpé un homme politique russe et deux Ukrainiens pour la déportation présumée de dizaines d’orphelins ukrainiens de Kherson, selon Reuters.

Lorsqu’il s’agit d’histoires de gros sous, la Suisse est une Confédération aussi discrète et hermétique qu’helvétique. Et la Russie l’a bien compris. Avec l’invasion de l’Ukraine, le Kremlin a dû faire face aux conséquences des sanctions économiques. Pour renflouer les caisses et financer la guerre, Poutine aurait donc "blanchi" une partie des réserves d’or de son pays, en Suisse, via la Grande-Bretagne, comme expliqué par l’hebdomadaire zurichois Wochenzeitung.

