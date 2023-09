La frappe ukrainienne de vendredi sur le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a été "mise en oeuvre à la demande des services de renseignement américain et britannique" et coordonnée avec eux, a accusé mercredi la diplomatie russe.

"Il n'y a pas le moindre doute que l'attaque a été planifiée à l'avance avec l'utilisation de moyens de renseignements occidentaux, d'équipement satellite de l'Otan, d'avions de reconnaissance, et qu'elle a été mise en oeuvre à la demande des services de renseignement américain et britannique et en étroite coordination avec eux", a affirmé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

La veille, mardi, l'actualité ukrainienne s'est jouée au Canada où le président de la Chambre des communes du Canada a annoncé sa démission. Le week-end dernier, Anthony Rota a fait applaudir, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans l'enceinte du parlement Yaroslav Hunka, un vétéran ukrainien de 98 ans accusé d'avoir combattu dans la SS, ce qui a provoqué un scandale.