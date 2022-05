Direct – Guerre en Ukraine : l’armée russe se prépare à une offensive d'envergure dans le Donbass

Depuis hier, la Russie n'a pas cesse de pilonner l’est de l’Ukraine et affirmé avoir détruit avec des missiles de croisière un stock d’armes livrées par les Occidentaux, au moment même où le président américain Joe Biden signait la loi prévoyant une nouvelle aide gigantesque de 40 milliards de dollars à Kiev.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la phase actuelle de la guerre, où les Russes concentrent leurs efforts dans l’Est, "sera sanglante" mais in fine elle devra se résoudre "via la diplomatie". "Les discussions entre l’Ukraine et la Russie auront forcément lieu", a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne ICTV, alors que des pourparlers ébauchés en Turquie il y a quelques semaines sont restés lettre morte.