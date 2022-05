Direct – Guerre en Ukraine : l'armée russe défend "la patrie" en Ukraine, affirme Poutine lors des célébrations du 9 mai

75e jour de guerre en Ukraine. Une journée aussi attendue que redoutée selon que l’on soit proche du Kremlin ou pas. Car en Russie le 9 mai commémore une victoire, celle de l’URSS sur le régime nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Un Jour de la Victoire au cours duquel le chef de l’Etat, Vladimir Poutine, pourrait annoncer de grands changements relatifs à "l’opération spéciale" lancée en Ukraine il y a désormais 75 jours et qui depuis, n’a pas donné les résultats escomptés par le Kremlin. Et de plus en plus de voix s’élèvent dans les hautes sphères de Moscou concernant ce "désastre". Les choses se doivent donc de changer, du moins en apparence.

Le président russe a déclaré lundi que son armée combattait en Ukraine pour défendre la patrie, face à la "menace inacceptable" que représente son voisin soutenu par l'Occident. Vladimir Poutine a ensuite souligné que tout devait être fait pour éviter que "l'horreur d'une nouvelle guerre globale ne se répète".

Suivez les évènements de ce 75e jour de guerre en Ukraine dans notre direct ci-dessous :