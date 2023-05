Direct – Guerre en Ukraine : l'armée russe affirme avoir éliminé et repoussé les "saboteurs" de la région de Belgorod

Les forces armées russes ont annoncé avoir éliminé plus de 70 "saboteurs" qui ont attaqué la région de Belgorod, dans un communiqué détaillé par l'agence officielle russe Ria Novosti . "Au cours de l'opération antiterroriste, l'aviation, l'artillerie et les unités couvrant la frontière de l'État du district militaire occidental ont bloqué et vaincu les nationalistes. Les restes de ces derniers ont été repoussés en territoire ukrainien, où ils ont continué à faire l'objet de tirs jusqu'à ce qu'ils soient complètement éliminés", affirme la Défense russe.