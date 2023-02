Direct – Guerre en Ukraine : l'aide des Occidentaux pourraient "conduire à un niveau imprévisible d'escalade", prévient Moscou

La Russie a revendiqué mardi le "succès" de sa récente offensive dans l'est de l'Ukraine, dans les zones de Bakhmout et Vougledar. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a par ailleurs mis en garde l'Occident contre un accroissement de son aide à l'Ukraine, qui pourrait "conduire à un niveau imprévisible d'escalade" du conflit.

Les combats se poursuivent effectivement à Bakhmout dans le Donetsk, plus violents que jamais, mais, face aux forces Russes, les Ukrainiens ne battent pas en retraite. Une résistance héroïque soulignée, presque saluée, par le fondateur de la milice militaire privée Wagner, Evgueni Prigojjine et qui n’est pas sans rappeler la situation de Marioupol il y a quelque temps.

La montée en puissance de l’offensive russe ne se limite cependant plus uniquement au Donetsk. Ailleurs dans le pays, les troupes de Vladimir Poutine se font de plus en plus pressantes. À Kharkiv, cinq personnes ont été blessées après qu’un raid a frappé le centre-ville, touchant des maisons et l’université. À Kherson, un incendie s’est déclaré après que des bombes de Moscou ont touché une école sans faire de victimes. Des villes libérées du joug de l’envahisseur il y a quelques mois et qui craignent que le cauchemar ne recommence bientôt.

Le renseignement britannique note cependant que les forces russes n'ont réussi à gagner que quelques centaines de mètres de territoire par semaine depuis le mois de janvier. "Cela s'explique presque certainement par le fait que la Russie ne dispose plus des munitions et des unités de manœuvre nécessaires au succès des offensives."

"Il reste peu probable que la Russie puisse constituer les forces nécessaires pour influer sensiblement sur l'issue de la guerre dans les semaines à venir", ajoute encore le renseignement britannique

