Direct – Guerre en Ukraine : Kremmina, petite ville de l'est, au coeur des combats

Dans l'est de l'Ukraine, les combats font rage autour de Kreminna. Cette petite ville est une voie d'accès vers d'autres villes plus importantes de l'est de l'Ukraine, que tentent de rerendre les forces ukrainiennes. "La situation là-bas est difficile, aiguë", a déclaré le président Zelensky.

En plein débat sur le maintien de l’Église orthodoxe dans le célèbre monastère des Grottes de Kiev, le gouvernement ukrainien l’a exhortée à prendre ses distances avec Moscou.

"Si vous n’avez pas de liens avec la Russie, alors dites-lui officiellement au revoir, dites que le président russe Vladimir Poutine est Satan", a déclaré mardi à la télévision le secrétaire du Conseil national de sécurité ukrainien, Oleksiï Danilov, à l’adresse de l’Église orthodoxe ukrainienne. Le patriarche orthodoxe russe Kirill est également un démon, a ajouté M. Danilov. L’Église orthodoxe ukrainienne était rattachée au patriarcat de Moscou jusqu’en mai, avant qu’elle ne rompe ses liens avec la Russie en raison de l’invasion russe en Ukraine. Mais les autorités ukrainiennes continuent de la soupçonner de collaborer avec Moscou. Les locaux de l’Église ont été perquisitionnés à plusieurs reprises. Le contrat de location de la laure des Grottes de Kiev a été résilié à la fin de l’année. Le chef du monastère, le métropolite Paul, a alors critiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky et lui a demandé à pouvoir rester.