Direct - Guerre en Ukraine : Kiev veut des missiles de longue portée et des tanks pour terminer la guerre en 2023

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé mercredi matin que ses combattants ont pris le contrôle de la ville ukrainienne de Soledar après les intenses combats de cette semaine, ajoutant que des "batailles urbaines" se poursuivent.

L'armée ukrainienne a quant à elle affirmé que Soledar "est et sera toujours ukrainienne". Le Kremlin, lui, appelle à ne pas " se presser " de déclarer une victoire à Soledar. Et l'armée russe a déclaré que les combats étaient toujours en cours.

Les combats pour le contrôle de Soledar et Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, sont les "plus sanglants" pour les forces russes et ukrainiennes depuis le début de l'invasion russe, a estimé mercredi Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne, dans un entretien à l'AFP.

Des bombardements russes ont frappé Kharkiv mardi soir, quelques heures après la visite surprise dans cette ville du nord-est de l'Ukraine de la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. La ville a été relativement épargnée ces derniers temps par les frappes russes.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé mardi l'achat auprès des États-Unis d'un système de défense antiaérienne en vue de le donner à l'Ukraine.