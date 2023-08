Direct – Guerre en Ukraine : Kiev salue "une super nouvelle" après le feu vert de Washington pour l'envoi de F-16 des Pays-Bas et du Danemark

La défense aérienne russe a détruit à Moscou un drone ukrainien qui n’a fait ni dégât ni victime, ont indiqué les autorités russes tôt vendredi, sur fond de multiplication d’attaques de ce type visant la capitale.

"Cette nuit, lors d’une tentative de rejoindre Moscou, les forces de la défense aérienne ont détruit un drone. La carcasse du drone est retombée dans la zone du Centre d’exposition, et n’a pas causé de dégât significatif au bâtiment", a indiqué le maire Sergueï Sobianine.

Les services d’urgence de la capitale se trouvent sur les lieux et, selon les premières informations, aucune victime n’a été recensée, a ajouté l’élu. Selon le ministère russe de la Défense, l’attaque a été conduite par Kiev à 4h00 locales et ciblait "des objets situés à Moscou et dans la région de Moscou". Les attaques de ce genre se multiplient ces dernières semaines, le plus souvent sans faire de dégâts ni de victimes.