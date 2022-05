Direct - Guerre en Ukraine : Kiev remporte la bataille de l'embargo pétrolier européen, la Russie accentue la pression dans le Donbass

Kiev a remporté la bataille de l'embargo pétrolier européen, censé assécher le financement de "la machine de guerre" de Moscou, mais les forces russes continuaient mardi de se concentrer dans l'est de l'Ukraine, notamment autour de la ville-clé de Severodonetsk, dans le Donbass.

Les 27 pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord dans la nuit de lundi à mardi sur un embargo progressif.

Il concernera dans un premier temps le pétrole transporté par bateau, soit les deux tiers des achats européens d'or noir russe.

Une exemption temporaire a été prévue pour le pétrole acheminé par oléoduc, afin de lever le veto de Budapest.

Exclusion de trois banques russes

Ce sixième paquet de sanctions européennes comprend aussi l'exclusion de trois banques russes du système financier international Swift, dont la Sberbank, principal établissement du pays.

Les dirigeants européens ont également approuvé lundi soir l'octroi de 9 milliards d'euros au gouvernement ukrainien pour couvrir ses besoins immédiats en liquidités afin de faire fonctionner son économie.

Le deuxième et dernier jour du sommet doit aussi aborder mardi la transition énergétique du continent pour se passer du gaz russe, et la crise alimentaire liée à la guerre en Ukraine qui menace en particulier le continent africain.

Armée ukrainienne en difficulté

Au niveau militaire, les forces russes progressent dans l'est du pays. Elles affrontent les forces ukrainiennes au coeur de Severodonetsk, qui avec Lyssytchansk est une ville-clé des parties du Donbass encore sous contrôle ukrainien.

L'armée russe tente d'encercler Severodonetsk et d'en prendre le contrôle depuis plusieurs semaines, dans une offensive qui s'est intensifiée ces derniers jours, face à laquelle le président Zelensky a reconnu que l'armée ukrainienne était en difficulté.

"La situation dans le Donbass reste extrêmement difficile. L'armée russe essaye d'y concentrer ses forces pour mettre de plus en plus de pression sur nos défenseurs", a déclaré le président Zelensky lundi soir. "Du côté de Donetsk, l'ennemi attaque nos troupes au mortier, à l'artillerie et au lance-grenade le long de la ligne de front.

Suivez les derniers événements en Ukraine dans notre direct: