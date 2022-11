Au fur et à mesure de leur avancé et de la sécurisation de leur territoire, les autorités ukrainiennes recueillent de plus en plus de preuves attestant des atrocités commises par les anciens occupants russes dans les zones libérées autour de Kherson, Kharkiv et Donetsk, selon des rapports officiels.

Plus de 700 corps ont été découverts dans ces régions au cours des deux derniers mois, a déclaré le procureur général Andriï Kostine à la télévision nationale samedi soir. Environ 90% de ceux-ci sont des corps de civils. Une vingtaine d’endroits où des civils étaient détenus et interrogés ont également été découverts, a-t-il ajouté.

La Russie, de son côté, devrait commencer à produire sur son sol des drones militaires iraniens destinés à la guerre en Ukraine. Selon plusieurs médias américains, Moscou a conclu un accord en ce sens avec l’Iran ce mois-ci.