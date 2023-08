Après 18 mois de combats, l'armée ukrainienne a repoussé des attaques russes sur plusieurs fronts jeudi.

Koupiansk, dans l'est du pays, et Avdiivka, au nord de la ville de Donetsk, contrôlée par la Russie, ont été visés par des frappes, selon l'Etat major ukrainien jeudi. Plusieurs civils ont été blessés et tués au cours de la 547 journée de guerre, selon un rapport de ce dernier.

Une offensive russe était aussi en cours à Maryinka, au sud-ouest de Donetsk, mais Kiev a réussi à la contrecarrer.

L'artillerie russe et l'armée de l'air russe étaient déployées sur tous les fronts.