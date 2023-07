Direct – Guerre en Ukraine : Kiev dit avoir ciblé une "formation" russe à Makiïvka, plusieurs civils blessés

Centrale nucléaire de Zaporijjia : l’Ukraine a accusé mardi Moscou de préparer une "provocation" dans la centrale occupée par les troupes russes. Kiev avance que des "objets similaires à des engins explosifs ont été placés sur le toit extérieur des réacteurs 3 et 4". Côté russe, on assure que Kiev prépare une "attaque" de l’installation et que l’Ukraine a prévu de faire usage "d’armes de précision à longue portée" et de drones.