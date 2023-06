Direct - Guerre en Ukraine : Kiev annonce la reconquête de trois villages

La guerre opposant l’Ukraine et la Russie entre ce dimanche dans son 473e jour. La Russie a affirmé dimanche avoir repoussé une attaque ukrainienne de bateaux sans pilote sur l'un de ses navires de guerre qui patrouillait en mer Noire, près de deux gazoducs acheminant les hydrocarbures russes vers la Turquie.

L'armée ukrainienne a quant à elle annoncé dimanche la capture du village de Blagodatné dans le sud-est du pays, premier gain revendiqué de son offensive face aux troupes russes dans cette partie du front. "Les glorieux soldats de la 68e brigade (...) ont libéré la localité de Blagodatné", ont indiqué sur Facebook les forces terrestres de l'armée ukrainienne, publiant une vidéo montrant des soldats avec un drapeau ukrainien dans un bâtiment détruit.

Les autorités ukrainiennes entretiennent le flou sur leurs stratégie alors que l'armée russe signale depuis six jours des assauts d'ampleur, y compris avec des équipements livrés par les Occidentaux, sur ses positions, notamment dans le sud de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'une contre-offensive contre les forces russes était en cours sur son territoire, se refusant toutefois à donner des détails sur une opération prévue de longue date.

"D'après les informations disponibles, on sait que l'ennemi déplace ses unités les plus performantes à partir de Kherson, principalement des marines, des troupes aéroportées et la 49e armée", écrit la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar sur son compte Telegram. "Par conséquent, l'objectif de l'explosion de la centrale hydroélectrique de Kakhovka par les Russes devient évident", conclut-elle.

Un citoyen américain a été placé en détention en Russie, a annoncé samedi un tribunal moscovite, rapporte l'agence Reuters. Selon un communiqué diffusé sur le compte Telegram des tribunaux de Moscou, le citoyen américain, "ancien parachutiste et musicien", est accusé d'avoir organisé un trafic de drogue impliquant des jeunes et restera en détention jusqu'au 6 août 2023. L'agence de presse russe Interfax a indiqué que, s'il était reconnu coupable, l'accusé pourrait encourir jusqu'à 12 ans de prison.

Suivez le déroulé de cette 473e journée de guerre en Ukraine dans notre direct ci-dessous :