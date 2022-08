Direct - Guerre en Ukraine : Kiev annonce avoir lancé une contre-offensive sur le front Sud

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a annoncé être en route vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, cible ces dernières semaines de frappes.

"Le jour est venu, la mission de l'AIEA vers Zaporijjia est désormais en route. Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe", a écrit Rafael Grossi sur Twitter, précisant que la mission arriverait sur place "plus tard cette semaine".

Une mise qui manque de légitimité aux yeux de l'administration militaro-civile de la région installée par les occupants russes. "En ce qui concerne la visite de l'AIEA, nous n'attendons pas de grands résultats de celle-ci. Nous comprenons que les Américains ont aujourd'hui toutes les structures européennes dans leur sphère d'influence, dont la plupart travaillent exclusivement dans leur intérêt. Cependant, nous garantirons la sécurité lors de cette visite. Nous espérons que cette visite changera la situation dans le territoire libéré, les gens espèrent que les bombardements s'arrêtent. Nous espérons donc que quelque chose changera avec l'arrivée de la mission AIEA".

Pendant ce temps, l'Ukraine annonce avoir lancé une contre-offensive dans le sud de son territoire face à l'armée russe. " Aujourd'hui, nous avons commencé des actions offensives dans plusieurs directions, notamment dans la région de Kherson",

Houmeniouk citée par nos confrères du média Suspilne . a déclaré la porte-parole du commandement militaire Sud, Natalia

Suivez l'actualité liée à la guerre en Ukraine, dans le direct que nous lui consacrons, ci-dessous: