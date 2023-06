Direct - Guerre en Ukraine : Kiev annonce avoir déjoué plus de trente attaques dans la nuit

Depuis plusieurs jours, les frappes sur Kiev sont quotidiennes. Vendredi matin, l’administration militaire de la ville de Kiev a signalé sur Telegram une "attaque combinée, avec des drones et des missiles de croisière en même temps"."Plus de trente cibles aériennes de différents types ont été détectées et détruites dans l’espace aérien au-dessus et autour de Kiev par les forces et moyens de défense aérienne", précise l’administration.

Un peu plus tôt dans la nuit, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, avait rapporté des explosions dans la capitale ukrainienne, liées au fonctionnement de la défense aérienne. Ces frappes n'ont pas fait de victimes selon le maire de la ville. La nuit précédente, une attaque aérienne russe sur Kiev a tué trois civils, dont un enfant, et fait seize blessés.

En Russie, les attaques de drones se multiplient. Plusieurs drones ukrainiens ont été abattus par la défense aérienne russe près de Koursk, ville située à proximité de la frontière avec l'Ukraine, a annoncé tôt vendredi matin le gouverneur de la région Roman Starovoyt sur Telegram. La région frontalière russe de Koursk a été, depuis le début de la guerre, régulièrement bombardée par les forces ukrainiennes.

Retrouvez notre direct consacré aux événements de ce 464e jour de guerre en Ukraine ci-dessous :