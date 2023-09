Direct - Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir détruit 30 drones lors d'une attaque russe dans le sud

La défense aérienne ukrainienne a détruit dans la nuit de mercredi à jeudi plus de trente drones lors d'une attaque russe dans les régions d'Odessa et Mykolaïv, dans le sud du pays, a déclaré une porte-parole.

"Cette nuit, plusieurs groupes de drones d'attaque ont été lancés" dans ces régions, a déclaré Natalya Gumenyuk, porte-parole du commandement sud de l'armée ukrainienne, évoquant "une attaque massive". "Cependant, le travail de la défense aérienne a été assez efficace. Plus de 30 drones ont été détruits. Des estimations plus précises seront fournies par l'armée de l'air", a-t-elle ajouté. "L'ennemi n'arrête pas d'attaquer, n'arrête pas la pression et la recherche de nouvelles tactiques, notamment avec l'utilisation d'attaques massives", a déclaré Natalya Gumenyuk.

Les forces russes ciblent régulièrement cette région du sud de l'Ukraine donnant sur la mer Noire où se situent des infrastructures portuaires capitales pour le commerce maritime.

Les attaques se sont multipliées depuis l'abandon au mois de juillet de l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter librement sa production.