Direct - Guerre en Ukraine : Kiev a percé les lignes de défense russes dans le sud du pays, affirme un général ukrainien

L'Armée de l'air ukrainienne a déclaré dimanche avoir abattu 22 drones russes (sur 25) dans la région d'Odessa, dans le sud du pays.

Selon l'agence Reuters, la Russie a visé dimanche matin, pendant trois heures et demie, la région ukrainienne d'Odessa, dans le sud du pays, via des drones, touchant des infrastructures portuaires sur le Danube et blessant au moins deux personnes, ont indiqué les

autorités ukrainiennes.

La Russie aurait recruté près de 280.000 militaires depuis le début de l'année 2023. C'est ce qu'annonce ce dimanche l'ex-président Dmitri Medvedev.

Rappelons, que ce samedi la Fondation Nobel a annoncéqu'elle renonçait à convier l'ambassadeur de Russie à la cérémonie de remise des prix Nobel en décembre à Stockholm, après la vague d'indignation provoquée la veille par son invitation.

Cette décision a été qualifiée de "victoire de l'humanisme" par le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères Oleg Nikolenko, sur Facebook.

Suivez les événements de cette 556e journée de guerre en Ukraine dans notre direct ci-dessous :