Alors que la contre-offensive se poursuit sur le terrain et que le ministre russe de la Défense réclame des chars et des armes, les initiatives diplomatiques se multiplient afin de tenter de mettre un terme à cette guerre qui impacte la planète entière. Et si Moscou n’hésite pas à clamer haut et fort que certaines propositions pourraient être acceptables, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui rejeté l’offre de médiation que lui présentait une délégation de présidents africains, dénonçant une "tromperie" de Moscou en pleine contre-offensive des forces ukrainiennes.

Le président sud-africain, Cyril Ramphosa, ami de Poutine qui n’a jamais coupé les ponts avec le maître du Kremlin, est en effet l’un des leaders de cette troïka africaine. Une délégation qui rencontre ce samedi à Saint-Pétersbourg (nord-ouest de la Russie) Vladimir Poutine.

L’ancienne capitale impériale qui, hier vendredi, fut le théâtre d’une sortie virulente de Poutine contre Zelenky, le président russe n’a pas hésité à traiter son homologue ukrainien de "Honte pour le peuple juif". Une attaque qui a entraîné de nombreuses réactions dont celle de nos confrères du Kyiv Post qui ont rappelé que le prestigieux journal israélien The Jerusalem Post avait placé, en septembre 2022, Zelensky parmi les 50 Juifs les plus influents. L’illustration de la Une étant d’ailleurs consacrée au président ukrainien.

En Russie, une enquête du média indépendant russe Verstka fait parler d’elle. Elle met en lumière les habitudes de consommation d’alcool des responsables gouvernementaux russes. Selon les témoignages recueillis, le stress lié à la situation de plus en plus compliquée de la Russie aurait poussé de nombreuses personnes à se réfugier dans l’alcool et ses effets enivrants. "Maintenant, plus que jamais, les employés de l’administration présidentielle commencent leur journée avec un verre de vodka. Certains en boivent même une bouteille au petit-déjeuner", a précisé l’une des sources de l’enquête.

Un problème, l'alcoolisme, déjà pointé du doigt par Poutine lui-même. Et le problème est même considéré un fléau au sein de l'armée russe, puisqu'il serait l'une des causes de l'échec de l'invasion de février 2022 de l'aveu même du Kremlin.

Plus de détails et d’informations dans notre Live ci-dessous :