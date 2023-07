Direct – Guerre en Ukraine : Joe Biden minimise le risque d'emploi de l'arme nucléaire par la Russie

Des frappes nocturnes sur Kiev ont fait au moins un mort et quatre blessés, ont rapporté les autorités jeudi avant l’aube, au cours de la troisième nuit d’attaques sur la capitale ukrainienne où des explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers.

La menace d’une attaque de drones russes sur Kiev reste réelle, a déclaré dans un communiqué l’armée de l’air ukrainienne.

L’État-major de l’armée russe aurait limogé le commandant en chef d’une unité basée dans le sud de l’Ukraine, Ivan Popov, selon les propos de ce dernier partagés sur le réseau social Telegram. Le général Popov s’est adressé aux soldats dans un message audio relayé par le député russe de la Douma, Andrey Gurulyov, sur le réseau social Telegram mercredi. Ivan Popov affirme qu’il a été relevé de ses fonctions pour avoir critiqué la stratégie militaire russe la jugeant inefficace. "J’ai attiré l’attention sur la plus grande tragédie de la guerre moderne – la pénurie de reconnaissance d’artillerie, de contre-offensives et les multiples morts et blessés causés par l’artillerie ennemie", a déclaré le haut gradé. Cette opinion semble avoir poussé le ministère russe de la Défense à limoger celui dont l’armée se battait dans le sud de l’Ukraine dans la région de Zaporijjia. Plus tôt, d’autres chaînes Telegram faisaient aussi état du fait que le général Valeri Gerasimov, chef d’état-major de l’armée russe, avait qualifié Ivan Popov d'"alarmiste" et l’avait remplacé.

Les puissances du G7 se sont engagées mercredi à apporter un soutien militaire sur le long terme à l’Ukraine, une décision saluée par le président Volodymyr Zelensky pour lequel cela ne saurait toutefois remplacer une future adhésion de son pays à l’Alliance atlantique.

Le président russe Vladimir Poutine "a déjà perdu la guerre" en Ukraine, a affirmé son homologue américain Joe Biden lors d'une conférence de presse à Helsinki, estimant que Moscou finirait par négocier face à la contre-offensive ukrainienne.