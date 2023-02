Direct - Guerre en Ukraine : Joe Biden est bien arrivé en Pologne après sa visite en Ukraine

Joe Biden est à Kiev. La visite du président américain était une rumeur depuis ce matin, elle est confirmée par nos soins et par une photo qui circule désormais sur les réseaux sociaux où on le voit en compagnie du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le président américain devait effectuer une visite de trois jours en Pologne cette semaine. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a déclaré dimanche que Joe Biden et lui-même discuteraient de la possibilité d’accroître la présence des troupes américaines en Pologne et de la rendre plus permanente.

C’est la première fois que Joe Biden se rend en Ukraine. Il était l’un des derniers dirigeants occidentaux à ne pas avoir pu se rendre dans le pays depuis le début de la guerre. Elle succède aussi à la venue de Zelensky aux États-Unis en décembre dernier.

Dans la foulée de la visite de Joe Biden, la Maison Blanche a annoncé une nouvelle livraison d’armes et de matériel dont la valeur est estimée à 500 millions de dollars, selon l’agence Reuters.