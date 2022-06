Direct - Guerre en Ukraine : interview du président du Parlement sur RTBF Ukraine

111e jour de conflit en Ukraine. La Russie de Poutine continue son offensive. À l'est du pays, dans le Donbass, la situation de la ville de Severodonetsk, véritable verrou stratégique se fait de plus en plus critique. Isolée du reste de l'Ukraine après la destruction du dernier pont l'y reliant, les services de renseignements occidentaux craignent que la cité ne tombe avant la fin de la semaine, malgré la défense acharnée des troupes ukrainiennes, "mètre par mètre". De nouvelles informations font également état de troupes russes qui se dirigeraient à nouveau vers Kharkiv, la deuxième ville du pays.

De son côté le président ukrainien Zelensky a réitéré sa demande d'armes "modernes", pour enrayer le coût humain "terrifiant" infligé par les troupes russes, à ses alliés occidentaux. Et ceci à la veille d'un sommet des ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN qui se tiendra à Bruxelles ce mercredi.

Sur le terrain, les pertes dans les rangs russes depuis le premier jour de l'attaque de Moscou contre l'Ukraine le 24 février dernier s'élèveraient à 32.500. C'est ce qu'a annoncé le bulletin quotidien de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, qui rapporte des chiffres qui ne peuvent cependant pas être vérifiés de manière indépendante.

