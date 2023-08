Direct – Guerre en Ukraine : "Il n’y a plus d’endroit sûr", l’ouest du pays pas épargné par les frappes russes

L’Ukraine a été visée une fois encore de nuit par des bombardements russes, faisant au moins trois morts, ont indiqué mardi les autorités, précisant que les frappes ont visé huit régions, dont Lviv et Loutsk, grandes villes de l’ouest.

La Russie est, elle, sous l’effet des sanctions économiques adoptées depuis l’invasion de son voisin ukrainien, confrontée à la chute du rouble et à une inflation qui repart, forçant la Banque centrale à augmenter son taux directeur pour tenter d’enrayer cette tendance.

Après une nouvelle campagne de frappes nocturnes, une tactique employée depuis des mois par la Russie, Moscou a aussi jugé que l’armée ukrainienne était à bout de ressources, réaffirmant que sa contre-offensive pour reprendre les territoires occupés était un échec.

A Loutsk, une frappe a touché les locaux d’une entreprise du secteur de l’industrie. "Selon de premières informations, il y a trois morts et trois blessés", a précisé le maire de la ville Igor Polichtchouk sur les réseaux sociaux.

Mardi matin, une frappe a également visé Lviv, grande ville de l’ouest ukrainien située à un millier de kilomètres du front.

Après un an et demi de guerre, la Russie dément toujours systématiquement être responsable de victimes civiles en Ukraine et assure que ses frappes sont chirurgicales et ne visent que des cibles légitimes, même lorsque des immeubles résidentiels sont ravagés.

