Direct - Guerre en Ukraine : hommage fleuri à Lviv pour les milliers de personnes décédées depuis le début de la guerre, il y a deux mois

La Russie a bloqué le site internet américain consacré aux échecs Chess.com à la demande du Parquet général russe, après la publication de deux articles sur la situation en Ukraine, qualifiés de "fausses informations".

Et pour cause, le site publiait de subtilement des informations concernant la guerre. Ainsi par exemple, un article qui critiquait l'offensive russe en Ukraine apparaissait sur Chess.com à la place des drapeaux russes et bélarusses pendant les retransmissions des tournois d'échecs.

Mais comme Chess.com utilise le protocole HTTPS, tout le site est devenu inaccessible en Russie après le blocage de ces deux pages, selon la même source.

Il était impossible d'accéder en Russie au site Chess.com dans l'après-midi dimanche, a constaté l'AFP.