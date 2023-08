Direct - Guerre en Ukraine : frappes sur deux villes dans l'ouest du pays

Des frappes nocturnes ont visé les villes de Lviv et Loutsk, dans l'ouest de l'Ukraine, ont affirmé des responsables locaux mardi matin.

"De nombreux missiles ont été abattus, mais il y a eu des frappes aussi à Lviv", a déclaré le maire de la ville Andriï Sadovyi sur Telegram, ajoutant que des "immeubles résidentiels" ont été touchés. "Il y a un incendie dans les étages supérieurs. Nous évacuons les gens", a ajouté l'élu, expliquant que les services compétents se trouvent sur place.

A Loutsk, à quelque 150 km au nord-ouest de Lviv, "nous avons (eu) une frappe" sur les locaux d'une entreprise du secteur de l'industrie, a déclaré sur Telegram Yuriy Poguliaiko, le gouverneur de la région de Volhynie dont Loutsk est le centre régional. Deux personnes ont été blessées, a ajouté le responsable.

En mars 2022, quatre soldats ukrainiens avaient été tués et six autres blessés dans le bombardement par l'armée russe de la base aérienne de Loutsk, selon les autorités locales.

Grande ville de l'Ouest ukrainien rarement visée, Lviv a été en juillet la cible d'une frappe russe qui a tué dix personnes. La salve de missiles russes avait endommagé plus de 30 immeubles et d'autres bâtiments, selon les autorités locales. "Il s'agit de l'attaque la plus destructrice contre la population civile de la région de Lviv depuis le début de la guerre", avait alors relevé le chef de l'administration militaire régionale, Maksym Kozytsky.