Direct – Guerre en Ukraine : frappes russes sur Mykolaïv (sud du pays), Kiev rapatrie 44 prisonniers de guerre

Un missile russe a fait un mort et plus d’une dizaine de blessés aux premières heures jeudi à Mykolaïv, une ville du sud de l’Ukraine, ont affirmé les autorités.

Les dirigeants ukrainiens ont appelé mercredi les entreprises italiennes à investir dans la reconstruction de leur pays, citant des opportunités dans l’énergie, les infrastructures et l’agriculture.

L’Ukraine et la Russie ont à nouveau échangé des prisonniers de guerre, a annoncé hier Andri Jermak, chef du bureau présidentiel à Kiev. L’Ukraine s’est vu remettre 36 soldats, six officiers et deux civils. Le ministère russe de la défense a fait savoir que 40 soldats avaient été récupérés. Ceux-ci sont déjà à bord d’un avion à destination de Moscou. Quelque 2300 prisonniers de guerre ukrainiens ont été remis à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe dans le pays.