Direct - Guerre en Ukraine : frappes russes à Lviv et Loutsk, dans l'ouest du pays

En mars 2022, quatre soldats ukrainiens avaient été tués et six autres blessés dans le bombardement par l'armée russe de la base aérienne de Loutsk, selon les autorités locales.

Grande ville de l'Ouest ukrainien rarement visée, Lviv a été en juillet la cible d'une frappe russe qui a tué dix personnes. La salve de missiles russes avait endommagé plus de 30 immeubles et d'autres bâtiments, selon les autorités locales. "Il s'agit de l'attaque la plus destructrice contre la population civile de la région de Lviv depuis le début de la guerre", avait alors relevé le chef de l'administration militaire régionale, Maksym Kozytsky.

Suivez ci-dessous notre direct consacré à la guerre en Ukraine.