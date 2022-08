Direct – Guerre en Ukraine : face aux critiques sur son rapport, Amnesty fait front

Les États-Unis ont appelé lundi la Russie à cesser toute activité militaire dans et autour des centrales nucléaires en Ukraine dont celle de Zaporijjia, la plus grande d'Europe et tenue par l'armée russe.

"Nous continuons à appeler la Russie à cesser toutes ses opérations militaires dans et autour des centrales nucléaires ukrainiennes et à en redonner le contrôle à l'Ukraine", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean Pierre, lors d'un point presse à bord d'Air Force One.

De son côté, l'ONG Amnesty International maintient le cap malgré le tollé soulevé par son rapport reprochant à l'armée ukrainienne de mettre en danger des civils dans sa résistance à l'invasion russe. La publication la semaine dernière d'un communiqué d'Amnesty accusant l'Ukraine d'installer des infrastructures militaires dans des zones habitées, en violation du droit international humanitaire, a déclenché l'une des plus explosives polémiques pour une grande ONG ces dernières années.

