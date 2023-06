Direct – Guerre en Ukraine : des Storm Shadow et des Himars visant la Crimée "signifieraient l'implication totale de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis"

En ce 482e jour de guerre, de nouvelles attaques russes "massives" ont visé dans la nuit de lundi à mardi Kiev et les villes ukrainiennes de Lviv et Zaporijjia, selon les autorités militaires, qui n'ont fait état d'aucune victime dans l'immédiat.

Selon l'administration militaire de Kiev, une vingtaine de drones explosifs ont été lancés sur la ville par vagues provenant de directions différentes.

A Lviv (ouest), une "infrastructure critique" a été touchée par des drones, a écrit sur Telegram le chef de l'administration régionale. L'administration militaire de Zaporijjia (sud) a pour sa part indiqué que la ville et ses environs avaient été la cible d'une "attaque massive" visant des objectifs civils.

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé dans la matinée sur Telegram que la défense antiaérienne avait détruit "32 des 35 drones" lancés dans la nuit par la Russie et qui visaient "principalement", selon elle, la région de Kiev.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu a de son côté déclaré, selon l'agence de presse officielle russe Ria Novosti : "Selon nos informations, les dirigeants des forces armées ukrainiennes envisagent de frapper le territoire de la Fédération de Russie, y compris la Crimée, avec des Himars et missiles Storm Shadow. L'utilisation de ces missiles en dehors de la zone de l'opération militaire spéciale signifierait l'implication totale des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans le conflit et entraînerait des frappes immédiates sur les centres de décision sur le territoire de l'Ukraine".

La France a pour sa part annoncé hier la livraison à Kiev d’un système de défense sol-air de moyenne portée SAMP/T, de fabrication franco-italienne. Le SAMP/T MAMBA est le premier système antimissiles européen de longue portée. Il est censé aider l’Ukraine à faire face aux attaques de drones, de missiles et d’avions russes.

Les importations de pétrole russe par la Chine ont par ailleurs atteint en mai un niveau record depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022.



Suivez les évènements de ce 482e jour de conflit dans notre direct ci-dessous :