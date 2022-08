Direct – Guerre en Ukraine : des soldats nord-coréens envoyés en Ukraine aux côtés des troupes russes ?

Alors que la centrale nucléaire de Zaporijjia continue de susciter de vives inquiétudes au niveau mondial, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a annoncé qu’il se rendra ce jeudi en Ukraine où il rencontrera les présidents ukrainien et turc, pour discuter notamment de l’exportation de céréales depuis les ports ukrainiens.

Après le déblocage des exportations de céréales de l’Ukraine via des couloirs sûrs de la mer Noire, 36 navires au total, du 1er au 15 août, ont été autorisés à quitter les ports ukrainiens ou à les rejoindre pour charger des céréales et d’autres produits alimentaires. 21 navires devraient encore appareiller. Leur cargaison totale s’élève à 563.317 tonnes de céréales et de produits alimentaires similaires.

" Ce mercredi matin, quatre autres navires transportant de la farine, de l’huile de tournesol et du maïs ont quitté les ports ukrainiens d’Odessa et de Tchornomorsk ", a annoncé le ministère turc de la Défense dans un communiqué selon lequel " les expéditions de céréales depuis les ports ukrainiens se poursuivent comme prévu ".