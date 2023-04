Direct - Guerre en Ukraine : des navires espions russes cartographient la Mer du Nord en vue d'éventuels sabotages, selon plusieurs médias nordiques

Un programme militaire russe cartographie actuellement les parcs éoliens offshore, les gazoducs et les câbles électriques et Internet dans les eaux entourant le Danemark, la Norvège, la Finlande et la Suède, selon une enquête menée conjointement par les médias audiovisuels publics de ces pays (DR, NRK, Yle et SVT). Selon certaines sources, explique le média danois DR , l'objectif est de préparer un sabotage contre les pays nordiques, notamment en coupant les câbles électriques et de données qui traversent l'Atlantique et le reste de l'Europe.