Direct – Guerre en Ukraine : des milliers de kilomètres carrés infestés de mines

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mercredi à la communauté internationale d’aider son pays à se débarrasser des mines et autres engins non explosés, qui selon lui infestent une surface équivalente à celle du Cambodge ou de l’Uruguay.

"A ce jour, 174.000 kilomètres carrés de territoire ukrainien sont infestés par des mines ou d’autres engins non explosés", a affirmé le président ukrainien dans une adresse vidéo au Parlement de Nouvelle-Zélande, dont l’armée est expérimentée en la matière.

Mardi, la conférence internationale de soutien à l’Ukraine, organisée à Paris, a permis d’engranger plus d’un milliard d’euros de dons pour aider la population à passer l’hiver dans un pays aux infrastructures ravagées par les attaques russes.

Ce mercredi matin, les systèmes de défense aérienne ont été activés à Kiev et aux alentours.

Suivez notre direct consacré à ce 295e jour de guerre en Ukraine :