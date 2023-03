Direct – Guerre en Ukraine : des journalistes de l'AFP témoins de tirs de munitions au phosphore près de Bakhmout

Les combats intenses se poursuivent pour le contrôle de Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine. Russes et Ukrainiens se livrent là une "bataille d'usure" visant à infliger le plus de pertes possibles à l'ennemi. La défense de cette ville est "clé" pour maintenir "la stabilité du front" dans l'Est de l'Ukraine, a affirmé mardi le commandant en chef des forces armées ukrainiennes.

À l'issue d'une réunion entre M. Zelensky et les principaux responsables de son armée, la présidence ukrainienne a assuré dans un communiqué que "tous les membres de l'état-major" avaient exprimé "une position commune concernant la poursuite de la tenue et de la défense de la ville de Bakhmout".

Par ailleurs, des munitions incendiaires au phosphore blanc ont été tirées mardi par les Russes sur une zone sans habitation à Tchassiv Iar, près de Bakhmout, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Sur le plan diplomatique, les discussions autour de l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes continuent. Selon l’agence de presse russe officielle TASS, cet accord devrait être prolongé automatiquement après son expiration le 18 mars si aucune des parties n’émet d’objections. La Russie a néanmoins annoncé ce lundi sa volonté de renouveler cet accord pour 60 jours, et non 120 comme c’était le cas jusqu’à présent. Une proposition que Kiev qualifie de "contradictoire" par rapport à l'accord initial.