Direct – Guerre en Ukraine : des infrastructures portuaires endommagées à Odessa

Un incendie s’est déclaré ce mercredi matin sur un terrain militaire dans l’est de la péninsule ukrainienne de Crimée. Les autorités russes ont ordonné l’évacuation de plus de 2000 civils et la fermeture partielle de l’autoroute reliant Sébastopol, dans le sud-ouest de la Crimée au port de Kertch, dans l’est de la presqu’île. L'Ukraine s'est félicitée d'une "opération réussie". L'ennemi cache l'étendue des dégâts et le nombre de victimes", a indiqué sur Telegram le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov.

Avant l’aube, six missiles Kalibr et 21 drones explosifs de fabrication iranienne Shahed-136 envoyés par la Russie sur Odessa (sud du pays, au bord de la mer Noire) ont été "détruits" par la défense antiaérienne ukrainienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir "délibérément ciblé" dans ses frappes des sites utilisés pour l'exportation des céréales ukrainiennes, trois jours après l'expiration d'un accord crucial sur le sujet.

L’expiration de l’accord céréalier entraîne "le retrait des garanties de sécurité" pour l’exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire, a indiqué mardi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Le président français Emmanuel Macron a quant à lui jugé que Vladimir Poutine avait commis "une énorme erreur" en faisant "de la nourriture une arme", martelant que la Russie avait décidé "d’affamer des pays déjà en difficulté". Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat a dit sur Twitter regretter la décision russe et a appelé à la reprise de l’accord pour transporter céréales et engrais "vers les régions qui en ont besoin, notamment l’Afrique".

Sur le front, l’armée russe a fait état mardi d’une avancée d’1,5 km près de Koupiansk, dans le nord-est de l’Ukraine, une zone où Kiev a constaté une concentration de troupes russes et parle de combats acharnés depuis plusieurs jours. Pour le chef d’état-major américain, le général Mark Milley, l’Ukraine dispose cependant "d’une importante puissance de combat qui n’a pas encore été engagée" et que Kiev préserve actuellement.