Direct – Guerre en Ukraine : des F-16 bientôt en Ukraine ? Aux Etats-Unis, des sénateurs font le pressing

Alors que les tensions restent vives entre Washington et Moscou après que les États-Unis ont accusé l’aviation russe d’avoir "intercepté et percuté" un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, nos confrères de la BBC rapportent qu’un avion de ravitaillement Ilyushin Il-78M a été intercepté dans l’espace aérien estonien et escorté hors de celle-ci.

Si cette "interception" n’est pas un fait exceptionnel, elle prend une tout autre dimension au lendemain de l’épisode du drone abattu. C’est en effet la première fois depuis le début de l’invasion russe du territoire ukrainien le 24 février 2022 qu’un pays de l’OTAN, soutien de l’Ukraine, reconnaît perdre un équipement opéré par lui-même dans cette région hautement inflammable.

Pendant ce temps, en Russie, Poutine renforce les règles relatives aux déplacements internationaux des fonctionnaires par crainte de nouvelles défections en masse. Les règles concernant les voyages non-officiels hors de la Russie se font dès lors plus strictes, certains fonctionnaires se seraient vus retirer leur passeport.

Sur le terrain, alors que la bataille de Bakhmut continue de faire rage tant dans les tranchées que dans les médias par effets d'annonce interposés, les armées du Kremlin ont bombardé huit régions ukrainiennes au cours des dernières heures. Des attaques signalées dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mykolaiv, Zaporijia et Louhansk dans l'est, le sud et le nord de l'Ukraine. Le bilan provisoire fait état de 3 morts et 20 blessés. Un regain de violence qui, selon plusieurs analystes, aurait pour but d'empêcher les forces de Zelensky de se rassembler afin de lancer la contre-offensive sur Bakhmut et sa région.

Le conflit serait en effet de vivre un nouveau tournant majeur après celui de l'été dernier qui avait vu la première contre-offensive ukrainienne enfoncer les positions russes établies au début de l'invasion, et l'arrivée des premières armes lourdes tels les chars Leopard fournis par la Pologne n'y est pas étrangère. Il n'en fallait pas plus pour que huit sénateurs américains (démocrates et républicains) écrivent au secrétaire d'Etat à la Defense Lloyd Austin afin de lui signifier que le moment serait venu de fournir des F-16 aux troupes ukrainiennes afin de les soutenir dans cette nouvelle phase de la guerre. Une lettre que nos confrères de Politico ont pu se procurer.

