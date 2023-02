Direct – Guerre en Ukraine : des explosions près d’un aéroport militaire russe, des combats intenses à Bakhmout

Sur le terrain, la situation est de plus en plus difficile pour les Ukrainiens à Bakhmout. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l’a déjà reconnu lundi soir. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes le signale à son tour ce mardi. "La situation aux alentours de Bakhmout est extrêmement tendue", a déclaré Oleksandre Syrsky. "L’ennemi a envoyé à l’attaque les unités les mieux préparées (du groupe paramilitaire) Wagner qui tentent de percer la défense de nos troupes et d’encercler la ville", a-t-il ajouté.

Ce mardi soir, une explosion aurait été entendue aux abords de l’aéroport militaire russe de Ieïsk.