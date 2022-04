Direct - Guerre en Ukraine : des enfants torturés à Irpin ? Un réservoir d'acide touché à Rubizhne, Zelensky à l'ONU cet après-midi

Alors que les civils exécutés à Boutcha continuent de susciter l'émoi, Lyudmila Denisova, ombudsman pour Human Rights Watch en Ukraine, dénonce des actes de torture et des viols à l'encontre d'enfants de moins de 10 ans à Irpin. Cela résonne avec les propos du président ukrainien Zelensky, qui, dans un nouveau message vidéo, a prévenu : "Boutcha n'est qu'un cas parmi d'autres. Dans d'autres villes, comme Borodyanka, le nombre de morts des occupants pourrait être beaucoup plus élevé (...) Et à partir de maintenant, les Russes essaieront de cacher les preuves de leurs crimes". Le président ukrainien qui s'exprimera cet après-midi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le président américain Joe Biden demande un procès pour Poutine, mais Moscou continue de nier son implication dans les atrocités, parle de "mise en scène" sans cependant apporter de preuves. Des Russes qui poursuivent leurs frappes et se concentrent désormais sur le sud et l'est de l'Ukraine. À Mykolaïv, un hôpital pédiatrique a été frappé, à Rubizhne un réservoir d'acide nitrique aurait été frappé en pleine phase de repli.