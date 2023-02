Direct – Guerre en Ukraine : des débris de missiles russes retrouvés en Moldavie

La Moldavie a déclaré jeudi avoir retrouvé, pour la quatrième fois, des débris de missile russe sur son territoire. Les morceaux ont été découverts dans un champ au nord du pays, près de la frontière avec l'Ukraine.

Il y a près d'une semaine, cette ex-république soviétique de deux millions d'habitants avait convoqué l'ambassadeur russe pour lui faire part de ses préoccupations alors qu'un missile russe avait survolé son territoire en direction de l'Ukraine. Ce type d'incidents se serait déjà produit au moins quatre fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, il y a près d'un an.

Sur le plan diplomatique, l’Otan doit se préparer à une longue confrontation avec la Russie, car le président Vladimir Poutine ne montre aucune volonté de paix, un an après avoir envahi l’Ukraine, a averti le secrétaire général de l’Alliance, le Norvégien Jens Stoltenberg, dans un entretien avec l’AFP. En visite à Ankara pour soutenir la Turquie touchée par un grave séisme, Jens Stoltenberg a déclaré : "Je continue de penser qu’il est temps maintenant de ratifier [l’adhésion] à la fois de la Finlande et de la Suède".

Le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen est arrivé jeudi matin à Kiev, première visite d’un ministre de l’Etat hébreu en Ukraine depuis l’invasion russe il y a près d’un an. "Il est impossible de rester indifférent face aux scènes dures et aux histoires d’horreur que j’ai entendues et auxquelles j’ai été exposée ici, Israël condamne toute atteinte intentionnelle à des innocents", a-t-il déclaré à Boutcha.

Sur le terrai, l’Ukraine a indiqué jeudi avoir subi de nouvelles frappes de missiles et de drones durant la nuit, des bombardements qui ont fait au moins un mort civil, et détruit de nombreuses habitations. Selon l’armée de l’air, 16 des 32 missiles lancés pendant la nuit par la Russie depuis des avions et un navire en mer de Noire ont pu être abattus.

Les soldats ukrainiens tiennent "fermement" leurs positions à Bakhmout, a affirmé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Ce n’est pas facile pour nos soldats dans l’est mais ce n’est pas pour rien qu’on parle de la 'Forteresse Bakhmout'. Notre forteresse est vivante", a-t-il poursuivi. Volodymyr Zelensky a également cité comme point chaud Vougledar, au sud de Bakhmout, dans la même province de Donetsk.

Près d’un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, 10.000 Ukrainiens, le plus souvent des jeunes recrues, ont déjà suivi une formation militaire au Royaume-Uni. Cette formation intensive s’étend sur environ cinq semaines Au terme de cet apprentissage, ils rentrent en Ukraine où ils rejoignent souvent immédiatement le front.

En Belgique, l e Parlement flamand a reconnu à son tour l’Holodomor comme génocide mercredi. Seul le PTB s’est abstenu au moment du vote. L’Holodomor ou la grande famine provoquée par Staline et dont les Ukrainiens ont été victimes en 1932-1933. Huit millions de personnes y ont perdu la vie.

