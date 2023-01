Direct – Guerre en Ukraine : des bombardements russes font trois morts à Kherson, l'hôpital touché

Après une journée marquée par des plusieurs bombardements, notamment à l’est du pays, l’Ukraine entre ce dimanche dans le 340ème jour de guerre.

Les forces russes continuent de concentrer leurs efforts pour contrôler l’ensemble du territoire de la région de Donetsk. L’armée de Moscou a renforcé ses troupes et multiplié leurs bombardements dans la direction de Bakhmut.

L’armée ukrainienne a affirmé dimanche avoir repoussé une attaque près du village de Blahodatne situé dans la région de Donestk (est de l’Ukraine), tandis que le groupe paramilitaire russe privé Wagner assurait en avoir pris le contrôle.

A quelques semaines du premier anniversaire de la guerre, la Russie, en supériorité numérique, semble avoir accentué la férocité de ses attaques. Selon l’Institute for the Study of War (ISW), la Russie cherche à "disperser" les forces ukrainiennes afin de "créer les conditions d’une opération offensive décisive".

Dans ce contexte, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré hier à la veille d’un sommet UE-Ukraine que le pays bénéficiait du soutien inconditionnel du bloc et qu’il devait l’emporter sur les attaques russes pour défendre les valeurs européennes. Du côté de l'OTAN, le président du Comité militaire a défendu, dans un entretien exclusif à la chaîne portugaise RTP, que la production industrielle civile des pays de l'Alliance atlantique doit être réorientée vers le domaine militaire.

Alors que ce vendredi plusieurs pays, dont la Belgique, ont confirmé de nouvelles aides militaires, ce samedi la France et l’Italie se sont accordées pour commander 700 missiles de défense aérienne Aster-30 pour une valeur de deux milliards d’euros, selon l’Opinion.

Mykhailo Podolyak, conseiller à la présidence ukrainienne, a enfin indiqué que les alliés occidentaux et Kiev seraient engagés dans des discussions "accélérées" sur la possibilité d’équiper le pays envahi de missiles à longue portée et d’avions militaires, a affirmé l’Associated Press.

Dans son discours quotidien ce samedi soir, le président ukrainien a également confirmé la mise en œuvre de la décision du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine d'imposer des sanctions à 185 personnes morales et physiques que la Russie emploie pour transporter du personnel et matériel militaire par chemin de fer.

Malgré ce large soutien des Occidentaux, certains contournements des lourdes sanctions à l'égard de la Russie s'opèrent. Le média néerlandais, NOS, a révélé que des micropuces fabriquées par des entreprises néerlandaises se retrouveraient en Russie.

Suivez notre direct ci-dessous :