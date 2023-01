Direct – Guerre en Ukraine : des batteries anti-aériennes déployées à Moscou, de quoi Poutine a-t-il peur ?

Alors que le conflit entre dans son 328e jour de guerre, la possibilité d’une nouvelle offensive russe en février fait son chemin. Et outre les divers éléments déjà présents dans les médias, d’autres pourraient laisser penser que les deux camps fourbissent leurs armes, certains que ce n’est plus qu’une question de temps. Ce mercredi à Davos, le secrétaire général de l’OTAN a d’ailleurs été clair : "Poutine a montré qu’il était prêt à sacrifier des milliers de vies et bénéficie du soutien d’autres régimes autoritaires comme l’Iran pour se fournir en armes. Il serait donc très dangereux de sous-estimer la Russie".

Des mots, ceux de Jens Stoltenberg, qui résonnent avec ceux de Volodymyr Zelensky dont les demandes insistantes s’appuient sur la conviction que ni Poutine, ni l’armée russe et ni Wagner, ne compte abandonner. À Moscou, des batteries anti-aériennes ont fait leur apparition, comme si la capitale risquait dans les temps prochains de faire l’objet de frappes. Un nouveau signe du risque d'emballement

Des aides militaires qui font l’objet de la rencontre entre alliés de l’Ukraine de ce vendredi à Ramstein. "Des chars doivent être livrés" à l’Ukraine, a déclaré jeudi le président du Conseil européen Charles Michel à l’issue d’une visite à Kiev où il a notamment échangé avec le président Volodymyr Zelensky.

Berlin a laissé jeudi soir la porte ouverte à la possibilité de permettre aux alliés de fournir à l’Ukraine des chars lourds de fabrication allemande, déclarant que cela "se clarifierait dans les prochaines heures ou demain matin".

Les États-Unis ont quant à eux annoncé de leur côté une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine pour un montant total de 2,5 milliards de dollars, avec notamment des centaines de véhicules blindés de divers types, mais pas de chars lourds Abrams.