Direct – Guerre en Ukraine : de violents affrontements dans plusieurs villes de l’Est, dont Bakhmout

Les forces russes et ukrainiennes continuent de se disputer la revendication du contrôle de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine. L’armée ukrainienne affirme mener des contre-attaques dans cette ville dévastée, dont le groupe russe Wagner et Moscou ont assuré la prise de contrôle durant le week-end. Le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, a d’ailleurs annoncé que ses troupes quitteront la zone jeudi, pour laisser les positions à l’armée russe.



Hier, Volodymyr Zelensky, a comparé l’état de Bakhmout et Hiroshima, où se déroule actuellement le sommet du G7, totalement détruite après la Seconde Guerre mondiale.

Des affrontements violents ont eu lieu dans d’autres villes et villages de l’est, notamment Mariinka et Avdiivka dans la région de Donetsk, selon un communiqué de l’état-major ukrainien, qui précise que les Russes ont effectué quatre frappes de missiles et 45 frappes aériennes, dimanche.