Direct – Guerre en Ukraine : de Kiev à Gaza, le trouble jeu de Moscou qui risque d'enflammer Israël et le Moyen-Orient

Le monde se polarise-t-il un peu plus encore ? Le président palestinien Mahmoud Abbas (Abou Mazen) prépare en tout cas une visite à Moscou, a déclaré l'ambassadeur palestinien en Russie, Abdel Hafiz Nofal.

"Nous sommes en contact quotidien avec Moscou. Les préparatifs de la visite du président Abbas sont en cours", a déclaré le diplomate cité par les médias russes. Une déclaration qui a pris de court le Kremlin, qui s'est empressé de rétorquer qu'aucune date n'avait été fixée et que la visite était prévue de longue date, avant les évènements de ce weekend.

Car si la Russie tente de profite de la situation au Proche-Orient, notamment via les accusations de vente d'armes au Hamas perpétrées à l'encontre de l'Ukraine, elle risque gros également. Israël, en effet, a toujours été relativement neutre dans le conflit ukrainien, notamment à cause des liens privilégiés entre les communautés juives des deux pays. S'il s'avérait que Moscou, via l'Iran, a soutenu le Hamas dans son expédition meurtrière, les choses pourraient prendre une toute autre tournure.