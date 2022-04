Direct - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron s'entretiendra avec Volodymyr Zelensky ce jeudi soir

Guerre en Ukraine : 49ème journée de conflit.

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Tous deux devraient encore s'entretenir ce soir.

Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne souhaitait pas entrer dans une "escalade verbale" au sujet des crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine, en refusant de parler de "génocide".

Un terme utilisé quelques jours auparavant par son homologue américain, Joe Biden.

"C'est une folie ce qui est en train de se passer, c'est d'une brutalité inouïe (...) mais je regarde en même temps les faits et je veux essayer au maximum de continuer à pouvoir arrêter cette guerre et à rebâtir la paix, donc je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause", avait indiqué le président selon les informations de Reuters.

"Ce n'est pas aider l'Ukraine que d'entrer dans l'escalade verbale sans en tirer les conséquences", déclare-t-il sur France Bleu. "Le mot de 'génocide' doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques."

