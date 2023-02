Direct – Guerre en Ukraine : coupures d'électricité à Odessa, les infrastructures électriques toujours ciblées par les forces russes

L’Ukraine a reçu la promesse de recevoir des armes occidentales de plus longue portée. "Plus la portée de nos armes est longue et plus nos troupes sont mobiles, plus tôt l’agression brutale de la Russie prendra fin", a réagi vendredi soir Volodymyr Zelensky après que les Etats-Unis se sont engagés à livrer des roquettes de plus longue portée.

La nouvelle aide militaire américaine, d’un montant de 2,2 milliards de dollars inclut à cet égard des roquettes qui pourraient quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne, selon le Pentagone.

Paris a également fait savoir que la France et l’Italie allaient fournir au printemps un système de défense sol-air de moyenne portée MAMBA pour aider l’Ukraine à "se défendre face aux attaques de drones, de missiles et d’avions russes".

A Kiev, le président du Conseil européen Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et d’autres hauts représentants européens se sont réunis vendredi avec le président Ukrainien. Ce dernier a affirmé que son pays ne perdrait pas "un seul jour" pour avancer vers l’entrée dans l’Union européenne et a jugé "possible" d’engager les discussions à ce sujet dès cette année.