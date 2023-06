Direct – Guerre en Ukraine : Prigojine entré en rébellion, le "régime d'opération antiterroriste" instauré à Moscou

Des événements interpellants se sont enchaînés cette nuit en Russie. Le chef de la milice Wagner, Evguéni Prigojine, a accusé l’armée russe d’avoir bombardé un de ses camps et a appelé à " stopper " le commandement militaire russe. Par peur d’un coup d’état, une enquête a été ouverte par le Kremlin pour " appel à la mutinerie armée " et des mesures de sécurité ont été renforcées à Moscou et Rostov. Il a annoncé que ses forces, jusqu’à présent déployées en Ukraine, "ont passé […] la frontière de l’Etat" russe et sont entrées dans Rostov. Il n’a pas apporté de preuve de ces affirmations.